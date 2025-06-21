فوز فلامنجو على تشيلسي في مونديال الأندية

فيلادلفيا في 20 يونيو/ وام / فاز فريق فلامنجو البرازيلي على تشيلسي الانجليزي 3-1 اليوم في ملعب لينكون فاينانشال فيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز الثاني.