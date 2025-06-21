بنفيكا يفوز على أوكلاند سيتي في مونديال الأندية

فلوريدا في 20 يونيو/ وام / فاز فريق بنفيكا البرتغالي على أوكلاند سيتي النيوزلندي 6-0 اليوم في ملعب انتركو ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه النتيجة رفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة فيما بقي أوكلاند سيتي بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع.

وكان اللقاء قد توقف لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، الا أنه استؤنف مجددا بعد تحسنها.