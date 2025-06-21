مقتل 12 عنصرًا من حركة الشباب في عملية عسكرية بالصومال

مقديشوفي 21 يونيو / وام / لقي 12 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية مصرعهم في عملية عسكرية نفذتها قوات جهاز الأمن الصومالي في منطقة الريفية قرب مديرية "آدم يبال" في إقليم شبيلي الوسطى.

واستهدفت العملية منزلًا يقع في مديرية "آدم يبال" تستخدمه الحركة لجمع المعدات العسكرية لصالحها، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الصومالية.

وأكدت قوات الأمن أن العناصر الإرهابية تكبدت خسائر فادحة جراء العملية، وأُفْشِل المخطط الإرهابي.

