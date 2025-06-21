الترجي يحقق أول فوز عربي .. وبايرن ميونخ يضمن تأهله في مونديال الأندية

ناشفيل في 21 يونيو / وام / حقق الترجي التونسي أول فوز للأندية العربية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بتغلبه على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جيوديس بارك" بمدينة ناشفيل، ضمن الجولة الثانية من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل هدف المباراة الوحيد الجزائري يوسف بلايلي في الدقيقة (71)، فيما تألق الحارس بشير بن سعيد بتصديه لركلة جزاء سددها الجابوني دينيس بوانجا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الترجي رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الرابعة، متساوياً مع تشيلسي الإنجليزي في المركزين الثاني والثالث، خلف فلامنجو البرازيلي المتصدر برصيد 6 نقاط، فيما بقي لوس أنجلوس في المركز الرابع دون نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، ضمن بايرن ميونخ الألماني تأهله إلى الدور الثاني من البطولة، بعد فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك".

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطتين على بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني، بينما جاء بوكا جونيورز ثالثا بنقطة واحدة، وحل أوكلاند سيتي النيوزيلندي رابعاً بدون نقاط.