مصر تؤكد رفضها الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران

القاهرة في 21 يونيو/وام/أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.

وشدد الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، مؤكدا أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف وأكد أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.

وأوضح أنه لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

