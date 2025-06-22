فوز إنتر ميلان على أوراوا في مونديال الأندية

واشنطن في 21 يونيو/ وام/ فاز فريق إنتر ميلان الايطالي على أوراوا الياباني 2-1 اليوم بالمباراة التي أقيمت في ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل في واشنطن ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي فريق أوراوا بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع.