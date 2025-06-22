نادي خورفكان للمعاقين.. منصة وطنية لصناعة الأبطال من أصحاب الهمم

دبي في 21 يونيو/ وام / يجسد نادي خورفكان للمعاقين أحد النماذج الرائدة في دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم رياضياً واجتماعياً، إذ شكّل منذ انطلاقته نواة حقيقية لصناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب البارالمبية على المستويين المحلي والدولي.

وتعود انطلاقة النادي إلى أبريل 2005، حين أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً بإشهار نادي خورفكان للمعاقين، بعد أن كان فرعاً تابعاً لنادي الثقة للمعاقين منذ عام 1997، وفي يناير 2006، حصل النادي على الصفة الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، بعد إشهاره رسمياً لدى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

ويطبق النادي منذ تأسيسه إستراتيجية واضحة تستهدف الدمج الكامل لأصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة، مع توفير بيئة متكاملة للتأهيل والتدريب، ما جعله المركز الرئيسي لرياضة أصحاب الهمم في المنطقة الشرقية، إذ يشرف على العمل الرياضي لفئات الإعاقات الحركية، والسمعية، والبصرية والذهنية.

وحقق النادي سلسلة من الإنجازات اللافتة، أبرزها مشاركة لاعبيه في البطولات الإقليمية والدولية ضمن صفوف المنتخبات الوطنية، وتحقيق ميداليات وإنجازات في الرياضات البارالمبية.

ويضم النادي مرافق رياضية متطورة، تشمل صالات تدريب مخصصة لألعاب القوى، ورفعات القوة، وتنس الطاولة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب مرافق للعلاج الطبيعي والتأهيل، ومضمار خاص للتدريب، ما يعزز من جاهزية اللاعبين واستدامة الأداء.

ويتيح النادي ممارسة أكثر من 6 رياضات معتمدة ضمن الاتحاد الدولي لرياضات أصحاب الهمم، بالإضافة إلى برامج رياضية مجتمعية تعزز اللياقة والصحة النفسية للمشاركين.

ويرتكز النادي في خططه المستقبلية على توسيع قاعدة المشاركة، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والطبية، ودعم مبادرات الابتكار في مجال تأهيل أصحاب الهمم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين هذه الفئة وتعزيز دورها في التنمية.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن النادي يحظى بدعم كريم ومستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الأمر الذي هيأ بيئة مثالية للنهوض برياضة أصحاب الهمم في الإمارة، في ظل متابعة واهتمام من مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح أن مجلس الإدارة يسعى للارتقاء بالنادي إلى مصاف الأندية الكبرى عالمياً من خلال إستراتيجيات شاملة، ترتكز على التميز المحلي والاحتكاك الدولي، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن صقل اللاعب يبدأ من الميدان، وينعكس على ثقته بنفسه واندماجه في المجتمع.

من جانبه، أشار وليد جمول، مدرب ألعاب القوى ورفعات القوة بالنادي، إلى أن نادي خورفكان للمعاقين يواصل تميّزه في مختلف الألعاب، إذ حقق مؤخراً كأس اللجنة البارالمبية الوطنية في رفعات القوة، إلى جانب عدة ألقاب أخرى، موضحا أن هذا النجاح نتاج منظومة عمل جماعي بروح الفريق الواحد، وبدعم مباشر من إدارة النادي.

وقال إن النادي يواصل حالياً إعداد الفريق للمشاركة في بطولات دولية قادمة ضمن المسار التأهيلي نحو الألعاب البارالمبية، مع الحرص على إشراك أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات.

بدورهما، عبّر لاعبا المنتخب الوطني ونادي خورفكان، سيف الزعابي وموزة الزيودي، عن تقديرهما للدعم الذي يحظيان به، مؤكدَين أنهما يسعيان لتحقيق الأرقام التأهيلية التي تقودهما إلى أولمبياد لوس أنجلوس القادمة.

وأكدا أن النادي وفّر لهما بيئة تدريبية مثالية، من منشآت حديثة وأجهزة متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب كادر طبي وفني متخصص، ومعسكرات إعداد متواصلة، معربين عن تطلعهما إلى تحقيق إنجازات ترفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.