ترامب يحذر إيران من عواقب أي رد ..وطهران تؤكد احتفاظها بكافة الخيارات للدفاع عن نفسها

عواصم في 22 يونيو /وام/ حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية الرئيسية من خلال هجمات وصفها بـ"النجاح العسكري الباهر".

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجه خطابا للأمة من البيت الأبيض "أي رد انتقامي من إيران على الولايات المتحدة الأميركية سيُقابل بقوة أكبر بكثير مما شهدناه الليلة".

و في طهران حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية ستكون لها تداعيات دائمة، وأن بلاده تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها .

-خلا-