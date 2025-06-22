إسرائيل ترفع حالة التأهب و تغلق مجالها الجوي بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

عواصم في 22 يونيو /وام/ أعلنت إسرائيل، اليوم، رفع حالة التأهب وتكثيف القيود في مختلف المدن والبلدات، عقب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية في إيران.

وذكر بيان حكومي اسرائيلي ان هناك تغييرات في سياسة الحماية الخاصة بالجبهة الداخلية، و أن وزير الدفاع ، وبعد تقييم أمني للوضع، قرر إجراء تغيير فوري في سياسة الحماية داخل اسرائيل ، اعتبارا من اليوم .

وأوضح البيان أنه تم الانتقال إلى مستوى النشاط الضروري فقط ، وهو ما يشمل فرض حظر تام على جميع الأنشطة التعليمية ومنع كافة أشكال التجمعات العامة، كما يمنع الوصول إلى أماكن العمل إلا للمرافق الحيوية مثل قطاعات الصحة والأمن والكهرباء والمياه.

و في إطار الإجراءات الاحترازية أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية صباح اليوم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى إشعار آخر "بسبب آخر التطورات" عقب القصف الأميركي الليلي على إيران.

وقالت سلطة المطارات في بيان إن المجال الجوي لدولة إسرائيل مغلق أمام هبوط وإقلاع الطائرات ، مضيفة أن المعابر البريةمع مصر والأردن تعمل بشكل طبيعي.

وأعادت اسرائيل فتح مجالها الجوي أمس الأول أمام الرحلات التي تعيد اسرائيليين عالقين في الخارج.