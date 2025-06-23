قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات تنظم الخميس المقبل

كوالالمبور في 23 يونيو /وام/ يكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس المقبل، عن ملامح مشوار المنتخبات في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات "إندونيسيا 2026"، وذلك خلال حفل سحب القرعة الرسمي المقرر في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية.

وأكدت 31 دولة من بينها الإمارات مشاركتها في النسخة الحادية عشرة من التصفيات، التي ستُقام بنظام الدوري المجمع خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل؛ حيث سيتم توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات، تضم سبع منها أربعة منتخبات، بينما تضم المجموعة الثامنة ثلاثة منتخبات فقط.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان اليوم، أن 16 منتخباً ستشارك في نهائيات البطولة، من بينها إندونيسيا التي تأهلت تلقائياً بصفتها الدولة المستضيفة، فيما يلتحق بها أبطال المجموعات الثماني، إضافة إلى أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وتشهد التصفيات لأول مرة مشاركة منتخبي بنغلاديش وباكستان، في حين تسعى منتخبات إيران، واليابان، وتايلاند، وأوزبكستان إلى الحفاظ على سجلها المثالي بالمشاركة في جميع نسخ البطولة منذ انطلاقتها.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ستُعتمد تصنيفات المنتخبات في سحب القرعة بناءً على التصنيف العالمي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكرة الصالات للرجال بتاريخ 4 أبريل الماضي. وسيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات رئيسية، بالإضافة إلى تصنيف خاص بالدول المستضيفة لمجموعات التصفيات.

ويضم المستوى الأول كلا من إيران (5)، وتايلند (11)، واليابان (13)، وأوزبكستان (23)، وفيتنام (31)، وأفغانستان (33)، والكويت (40)، والعراق (41)؛ فيما يضم المستوى الثاني طاجيكستان (44)، وقيرغيزستان (48)، والسعودية (50)، وأستراليا (52)، ولبنان (53)، وميانمار (56)، وكوريا الجنوبية (70)، وماليزيا (76).

ويضم المستوى الثالث وفقا لتصنيف "فيفا" منتخبات كل من الصين (79)، والصين تايبيه (82)، والبحرين (83)، والإمارات (97)، والمالديف (106)، وتيمور الشرقية (109)، ومنغوليا (112)، وماكاو (115)، بينما يضم المستوى الرابع

هونغ كونغ (118)، وبروناي (119)، وفلسطين (121)، وكمبوديا (125)، والهند (135)، وبنغلاديش (غير مصنفة)، وباكستان (غير مصنفة).

أما تصنيف المستضيفين، فيضم منتخبات تايلند (11 / المستوى الأول)، والكويت (40 / المستوى الأول)، وطاجيكستان (44 / المستوى الثاني)، وقيرغيزستان (48 / المستوى الثاني)، والسعودية (50 / المستوى الثاني)، وميانمار (56 / المستوى الثاني)، وماليزيا (76 / المستوى الثاني)، والصين (79 / المستوى الثالث).