"الإمارات للدراجات" يحقق إنجازًا مزدوجًا في أوروبا ويرفع رصيده إلى 50 فوزًا

جنيف /بروكسل في 23 يونيو /وام/ اختتم فريق الإمارات-إكس آر جي للدراجات الهوائية، عطلة نهاية الأسبوع أمس، بتحقيق انتصارين بارزين في قارة أوروبا، بعد تتويج البرتغالي جواو ألميدا، بلقب التصنيف العام في طواف سويسرا، وتسجيل الإيطالي فيليبو بارونتشيني، أول فوز له في تصنيف المراحل العام خلال طواف بلجيكا.

ويعد هذا الإنجاز المزدوج علامة مميزة في مسيرة الفريق، إذ رفع رصيده الإجمالي إلى 50 فوزًا منذ انطلاق موسم 2025.

وتمكن جواو ألميدا، من قلب موازين طواف سويسرا لصالحه في المرحلة الثامنة والأخيرة، التي جاءت على شكل سباق ضد الساعة صعودًا نحو القمة، حيث نجح في تعويض تأخره بفارق 33 ثانية وتجاوز الفرنسي كيفن فوكولين من فريق "آركيا – بي آند بي هوتيلز" ليحسم صدارة التصنيف العام بزمن إجمالي قدره 29:29:01 ساعة.

وكان ألميدا، قد بدأ الطواف بخسارة تجاوزت ثلاث دقائق في المرحلة الأولى تحت الأمطار، إلا أنه أظهر إصرارًا وتكتيكًا عالي المستوى، مكنه من تقليص الفارق تدريجيًا، والفوز بثلاث مراحل لاحقة، بالإضافة إلى نيله القميص الأسود الخاص بنقاط التميز.

وقال ألميدا، عقب السباق إن هذه التجربة تؤكد أنه لا يجب الاستسلام، وان الأداء المتواصل يُثمر في نهاية المطاف.

من ناحية أخرى تم تتويج الإيطالي فيليبو بارونتشيني بلقب التصنيف العام لطواف بلجيكا بعد أن تمكن من الحفاظ على صدارته في المرحلة الختامية التي أقيمت في العاصمة بروكسل، لينهي السباق بتحقيق أول انتصار له في تصنيف المراحل العام خلال مسيرته الاحترافية.

وانتزع بارونتشيني القميص البنفسجي لقائد الترتيب بعد أدائه القوي في المرحلة الرابعة في مدينة دوربوي، وتمكن من المحافظة عليه حتى نهاية الطواف بفضل أداء جماعي منظم ودعم فني كامل من زملائه في فريق الإمارات-إكس آر جي.