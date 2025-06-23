زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسباي في 23 يونيو /وام/ ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 80 كيلومترا، شرق مدينة كيمبي، وعلى عمق 47.9 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين.

وقد شهد هذا البلد في فبراير 2018، زلزالا مدمرا، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 100 شخص، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.

-خلا-

