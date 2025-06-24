الملك عبدالله الثاني يؤكد لأمير قطر تضامن الأردن الكامل مع الدوحة

عمان في 23 يونيو / وام / أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، موقف الأردن الثابت والداعم لأمن واستقرار وسيادة دولة قطر الشقيقة، معبراً عن إدانة المملكة القاطعة لأي اعتداء يستهدفها.

وشدّد الملك عبدالله، على رفض الأردن المطلق للهجوم الإيراني على قطر، مؤكداً أنه يمثل خرقاً سافراً لسيادتها وللقانون الدولي.

وجدّد دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف التصعيد الخطير في المنطقة، والضغط باتجاه التهدئة والعودة للمسار الدبلوماسي لتجنب المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

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