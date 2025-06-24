المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تفجير كنيسة مار إلياس في سوريا

أبوظبي في 23 يونيو / وام / أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في سوريا، وأدى إلى سقوط 25 ضحية بريئة من المصلين الأبرياء وإصابة 63 آخرين.

وأكد معالي الجروان أن استهداف دور العبادة والمقدسات يُعد عملاً جباناً ينافي كل القيم الإنسانية والدينية، ويهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات وبث الفرقة والكراهية بين مكوناتها.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع وأهالي الضحايا، وإلى الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته، وإلى الطائفة المسيحية المحترمة في سوريا والعالم، مؤكداً تضامن المجلس الكامل معهم في هذا المصاب الجلل، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المجلس دعوته إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام المقدسات، والعمل المشترك من أجل نبذ العنف والتطرف، وإشاعة ثقافة السلام في كل المجتمعات.