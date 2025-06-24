الموارد البشرية برأس الخيمة تحصل على شهادة مصنف فكري لـ"خارطة الارتباطات التشريعية"

رأس الخيمة في 23 يونيو / وام / حصلت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة على شهادة تسجيل مصنف فكري جديد عن مشروع "خارطة الارتباطات التشريعية"، وهي شبكة رقمية شاملة ومتكاملة تهدف إلى مواءمة السياسات والتشريعات ذات العلاقة برأس المال البشري.

وتعد "خارطة الارتباطات التشريعية" من الابتكارات المؤسسية الرائدة التي طورتها الدائرة، وأعلنت عنها سابقا ضمن الإنجازات والابتكارات التي استحدثتها في شهر الابتكار، لتدعم عمليات اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة مراجعة الأنظمة والتشريعات، ومتابعة التعديلات والتحديثات القانونية وتحليل آثارها المحتملة على بيئة العمل الحكومية، من خلال منصة رقمية تفاعلية وسهلة الاستخدام.

وتعمل الدائرة على استكمال المشروع في مرحلته الثالثة والتي ستتضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحقيق الربط بين التشريعات بشكل إلكتروني ذكي وآلي بالكامل، دون الحاجة إلى التدخل البشري، بما يضمن الكفاءة والدقة والسرعة في تحليل وتحديث الارتباطات التشريعية.

ويعد تسجيل الخارطة كمصنف فكري خطوة نوعية تضاف إلى سجل إنجازات الدائرة، وتعكس دورها الريادي في تطوير الأدوات والمنهجيات المؤسسية، بما يعزز من جاهزية الجهات الحكومية في التعامل مع متغيرات التشريعات والموارد البشرية في المستقبل.

وأكدت الدائرة أن هذا الإنجاز يجسد التزامها بتبني منهجية التطوير المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي، من خلال بناء منظومة تشريعية مرنة تواكب المتغيرات وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية بكفاءة وفعالية، ضمن بيئة عمل محفزة على الإبداع ومواكبة للتطورات الرقمية والتشريعية.