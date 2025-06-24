وزارة التسامح والتعايش تروج لمسابقة "حياتنا في الإمارات" في أم القيوين

أم القيوين في 23 يونيو / وام / نظمت وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مركز شباب فلج المعلا ومجلس أم القيوين للشباب، حملة تعريفية في جامعة أم القيوين للترويج لمسابقة "حياتنا في الإمارات"، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع صندوق الوطن ضمن مبادرات "عام المجتمع".

واستهدفت الحملة، تشجيع كافة فئات المجتمع على توثيق تجاربهم الحياتية في الدولة عبر الكتابة الإبداعية، لترسيخ قيم التسامح والتنوع الثقافي.

واستعرض راشد إبراهيم النعيمي، مستشار التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي في الوزارة، شروط المشاركة وأنواع النصوص المقبولة، والتي تشمل القصة القصيرة، والمقال، والرسالة، والخاطرة، والشعر، باللغتين العربية والإنجليزية، علاوة على المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم المشاركات، وتوزيع كتيبات تعريفية توضح آلية التقديم.

وأكد النعيمي أن الجائزة تسعى إلى إشراك الشباب في إبراز مفاهيم التسامح من خلال أعمالهم الإبداعية، بما يعزز من مكانة الدولة كأنموذج عالمي للتسامح، ويجسّد التزامها ببناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات. وأوضح أن باب المشاركة في المسابقة سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، في حين خُصّص موضوع الدورة الحالية لمفهوم "التسامح في دولة الإمارات".

وقد تم تشكيل لجنة تحكيم مختصة لتقييم الأعمال المشاركة وفق معايير دقيقة تركز على المصداقية والقدرة الإبداعية في التعبير عن قيمة التسامح.

وخلال الحملة، تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات الإستراتيجية لوزارة التسامح والتعايش، ومنها "المهرجان الوطني للتسامح"، و"فرسان التسامح"، و"التسامح في المدارس"، و"مبادرة إشراقة"، و"مهرجان الأخوة الإنسانية"، بالإضافة إلى "درب زايد للتسامح"، الذي يمثل مساراً معرفياً وثقافياً يعزز من فهم القيم التي بُنيت عليها دولة الإمارات.

ويُعد برنامج "فرسان التسامح"، الذي أُطلق عام 2018، من أبرز المبادرات التي رسّخت قيم التسامح في المجتمع، حيث شهد تنظيم 72 برنامجاً تدريبياً بمشاركة 104 جهات حكومية وخاصة، كما تواصل الوزارة الإشراف على "المبادرة الوطنية للحكومة المتسامحة"، التي تعمل على أربعة مستويات تشمل الموظف، والمؤسسة، والمجتمع، والحكومة، إذ بلغ عدد المؤسسات المنضمة إليها حتى الآن 86 مؤسسة.

وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، استضافت الوزارة اجتماع "حكومات العالم حاضنة للتسامح" بمشاركة 10 دول، كما أطلقت في عام 2021 شهادة مواصفة عالمية تعنى بقياس مدى التزام المؤسسات بقيم التسامح، إلى جانب إطلاق "جائزة نبض التسامح" التي تحتفي بالنماذج الملهمة في مجال التعايش المجتمعي.