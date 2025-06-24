مجلس حكماء المسلمين يحصد جائزة أفضل جناح في المعرض الدولي للكتاب الإسلامي بجاكرتا

جاكرتا في 24 يونيو / وام / حصد مجلس حكماء المسلمين جائزة “أفضل جناح دولي” في معرض الكتاب الإسلامي 2025 بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك للعام الثالث على التوالي، وذلك تقديرًا لجهوده المتواصلة في نشر قيم الحوار والتعايش الإنساني من خلال مشاركاته الثقافية المتميزة.

وجاء تتويج جناح المجلس بهذه الجائزة انعكاسًا للإقبال الكبير من الزوار والمشاركين من مختلف الفئات، لما تضمنه الجناح من أنشطة تفاعلية وبرامج ثقافية وندوات فكرية أسهمت في تعزيز الخطاب الإنساني المشترك، إلى جانب عرض إصدارات فكرية ومعرفية متنوعة تعكس رسالة المجلس في دعم السلم والحوار العالمي.

وعرض جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا هذا العام أكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوعًا، تتناول قضايا السلم والتعايش والهوية والمواطنة، وتركز على قضايا الأخوة الإنسانية ووحدة الأمة الإسلامية، ودور الشباب في صناعة السلام، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات التي تهدف إلى نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، وتصحح المفاهيم المغلوطة، وتعزز سبل مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتعصب والتمييز والإسلاموفوبيا.

وتأتي هذه الجائزة في إطار التقدير الدولي المستمر للدور المحوري الذي يضطلع به مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.