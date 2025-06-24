مقر المؤثرين يبرز إنجازاته في مهرجان كان ليونز للإبداع 2025

كان في 24 يونيو/ وام/ شارك مقر المؤثرين في دولة الإمارات في مهرجان كان ليونز للإبداع 2025 الذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الإعلام والإعلان والتسويق وصناعة المحتوى ويقام سنوياً في مدينة كان الفرنسية حيث استعرض المقر أبرز إنجازاته منذ انطلاقه ونجاحه في بناء منصة مؤثرة لصنّاع المحتوى على مستوى المنطقة والعالم.

شهد جناح مقر المؤثرين في المهرجان زيارة أكثر من 100 من كبار صنّاع المحتوى والمسؤولين من كبرى العلامات التجارية العالمية ممن يتجاوز عدد متابعيهم مجتمعين 200 مليون متابع عبر مختلف المنصات الرقمية فيما استقبل الجناح عدداً من أبرز الشخصيات المؤثرة عالمياً.

وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع أن مشاركة مقر المؤثرين في مهرجان كان ليونز تعكس مكانته العالمية وتعزز دوره في دعم صناع المحتوى عبر برامج تدريبية ومبادرات تطويرية مبتكرة تسهم في الارتقاء بصناعة المحتوى الهادف وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية المقر لتوسيع شراكاته الدولية واستكشاف آفاق جديدة في مجال الإعلام والتأثير الرقمي بما يواكب التطورات المتسارعة ويكرّس الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع وصناعة المحتوى.