ملك المغرب يؤكد تضامن بلاده مع قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني

الدوحة في 24 يونيو / وام / أكد جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية خلال اتصال هاتفي بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضامن المملكة المغربية مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر أن العاهل المغربي شدد على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعيا سمو أميردولة قطر إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لجلالة ملك المغرب على مشاعره الأخوية الصادقة وتضامنه المقدر مع دولة قطر وشعبها.