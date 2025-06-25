بنفيكا يفوز على بايرن ميونخ ويتأهلان إلى دور الـ16 بمونديال الأندية

كارولاينا الشمالية في 24 يونيو/وام/ حسم فريق بنفيكا البرتغالي صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "بنك أوف أمريكا" بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط، ليتأهل الفريقان معاً إلى دور الـ16 من البطولة.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، خاض فريقا بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مواجهة تحصيل حاصل، توقفت في الشوط الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 قبل التوقف.