أردوغان وترامب يبحثان في لاهاي إنهاء مأساة غزة والأزمة الروسية الأوكرانية

لاهاي في 25 يونيو / وام / بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع عقد في مدينة لاهاي الهولندية، القضايا الدولية الملحة، وفي مقدمتها ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في غزة وإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وخلال اللقاء الذي جرى في القصر الملكي على هامش قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، شدد الرئيس التركي على أهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمات القائمة، فيما رحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي تحقق بفضل جهود الرئيس الأمريكي، معربا عن أمله في استدامته.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية، أن الزعيمين أكدا على الأهمية الإستراتيجية لتعزيز قوة الردع للحلف باعتبارهما حليفين بارزين في الناتو، كما استعرضا آفاق العلاقات الاقتصادية، حيث أشار الرئيس التركي إلى أن توثيق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية سيمهد الطريق للوصول إلى الهدف التجاري الطموح البالغ 100 مليار دولار بين البلدين، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة وغير مستغلة في قطاعي الطاقة والاستثمار.

- خلا -