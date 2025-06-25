السعودية وباكستان تؤكدان أهمية مواصلة جهود حفظ أمن واستقرار المنطقة

جدة في 25 يونيو / وام / أكدت السعودية وباكستان أهمية مواصلة الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي الثلاثاء من محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان استعراضا خلاله تطورات الأحداث بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء الباكستاني ثمن مواقف السعودية الداعية لحل الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية ومساعيها المثمرة في هذا الخصوص.

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