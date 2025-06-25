"MSCI" تبقي على كوريا الجنوبية في قائمة الأسواق الناشئة

سيئول في 25 يونيو / وام / أعلنت "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI) عن إبقاء كوريا الجنوبية على مؤشرها للأسواق الناشئة، مما يؤجل محاولتها للترقية إلى وضع "سوق متقدم" حتى يونيو من العام المقبل على الأقل.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية، أن القرار جاء بسبب استمرار وجود قيود تحد من وصول المستثمرين الأجانب للسوق.

ورغم إقرار MSCI بوجود إصلاحات إيجابية، مثل تمديد ساعات تداول الصرف الأجنبي، إلا أنها أشارت إلى استمرار وجود عقبات جوهرية تشمل: صعوبات تشغيلية في إجراءات تسجيل المستثمرين الأجانب، ومحدودية استخدام الحسابات الشاملة والمعاملات خارج البورصة، وعدم تحرير سوق الصرف الأجنبي بالكامل.

وذكرت MSCI أنها ستواصل مراقبة تنفيذ التدابير التي اتخذتها سيئول، لكنها تحتاج إلى رؤية تحسينات ملموسة في ست فئات رئيسية قبل النظر في ترقيتها مستقبلا.

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