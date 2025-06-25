اليابان تجري أول تجربة إطلاق صاروخ داخل أراضيها

طوكيو في 25 يونيو /وام/ أجرت القوات المسلحة اليابانية، يوم أمس الثلاثاء، أول تجربة إطلاق صاروخ داخل الأراضي اليابانية، في خطوة تعكس تسارع خطط طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية.

وتم إطلاق صاروخ من طراز "تايب 88" المضاد للسفن، قصير المدى، في ميدان الرماية الجوي بمدينة شيزوناي، الواقعة في جزيرة هوكايدو، أكبر جزر شمال اليابان.

واستخدمت كتيبة المدفعية الأولى التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية صاروخا تدريبيا استهدف قاربا غير مأهول يبعد نحو 40 كيلومترا عن الساحل الجنوبي للجزيرة.

وبسبب محدودية المساحات واعتبارات السلامة، اعتادت اليابان في السابق إجراء اختبارات الصواريخ في الولايات المتحدة، الحليف وفقا لمعاهدة أمنية، وأستراليا، الشريك الدفاعي الرئيسي لليابان، والتي توفر ميادين تدريب واسعة. وأكد الجيش الياباني أن التجربة كانت ناجحة، مع خطط لإجراء تجربة أخرى حتى يوم الأحد.

وفي المقابل، تجمع العشرات من المتظاهرين أمام معسكر عسكري قريب، معبرين عن رفضهم للاختبارات الصاروخية، معتبرين أنها لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في آسيا وتعريض اليابان لخطر التورط في صراعات محتملة.

وتبرز تجربة الإطلاق المحلية الأولى هذه، توجه اليابان نحو بناء جيش أكثر اعتمادا على نفسه، إضافة إلى سعيها للحصول على قدرات هجومية مضادة.

-خلا-