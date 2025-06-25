الصين تفعل استجابة طارئة للفيضانات في تشونغتشينغ وقويتشو

بكين في 25 يونيو /وام/ أطلق مقر الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين يوم أمس، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في بلدية تشونغتشينغ ومقاطعة قويتشو حيث تستعد المنطقتان الواقعتان جنوب غرب البلاد لمواجهة جولة جديدة من الأمطار.

وتم إرسال فريق إلى قويتشو للمساعدة في جهود الوقاية والإغاثة من الفيضانات في محافظتي رونغجيانغ وتسونغجيانغ بالمقاطعة، وفقا للمقر.

ولدى الصين نظام استجابة للطوارئ مؤلف من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات، حيث يعد المستوى الأول هو الأكثر حدة.

وذكر المقر أن الروافد العليا لنهر ليوجيانغ بقويتشو شهدت فيضانات بسبب هطول الأمطار مؤخرا، ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية في رونغجيانغ وتسونغجيانغ.