بوروسيا دورتموند وفلومينينسي إلى دور الـ16 في مونديال الأندية

فلوريدا في 25 يونيو / وام / تأهل فريقا بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصدرهما المجموعة السادسة في ختام منافسات الجولة الثالثة، فيما ودع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي البطولة.

وتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على أولسان هيونداي 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "تي كيو إل" في أوهايو، ليتجمد رصيد الفريق الكوري دون نقاط في المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل فلومينينسي وصن داونز سلبياً على ملعب "هارد روك" في فلوريدا، ليرفع الفريق البرازيلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني ويضمن التأهل، بينما حل صن داونز ثالثاً برصيد 4 نقاط.