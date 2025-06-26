إنتر ميلان ومونتيري يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية

سياتل في 26 يونيو /وام/ تأهل فريقا إنتر ميلان الإيطالي، ومونتيري المكسيكي، إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد فوز إنتر ميلان، على ريفربلايت الأرجنتيني، في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، في ملعب لومن فيلد، بمدينة سياتل بواشنطن 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، وفوز مونتيري المكسيكي، على أوراوا الياباني، 4-0 في ملعب روز بول، في كاليفورنيا بالمجموعة ذاتها.

وبهذا الفوز تصدر إنتر ميلان المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، تلاه فريق مونتيري ثانيا برصيد 5 نقاط، فيما توقف رصيد ريفربلايت عند 4 نقاط بالمركز الثالث، وبقي أوراوا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.