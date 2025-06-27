فوز العين وتأهل مانشستر سيتي ويوفنتوس إلى دور الـ16 بمونديال الأندية

واشنطن في 26 يونيو / وام / حقق فريق العين فوزه الأول في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بتغلبه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أودي" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

ورفع العين رصيده إلى 3 نقاط أنهى بها مشواره في المركز الثالث بالمجموعة، بينما بقي الوداد في المركز الرابع بدون نقاط، ليودع الفريقان منافسات البطولة من الدور الأول.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-2، ليحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ويتصدر المجموعة، متقدماً على يوفنتوس صاحب ال 6 نقاط، ويتأهل الفريقان معا إلى دور الـ16.