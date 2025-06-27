ريال مدريد والهلال يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية

فيلادلفيا في 27 يونيو /وام/ تأهل فريقا ريال مدريد الإسباني، والهلال السعودي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز ريال مدريد، على ريد بول سالزبورغ، النمساوي 3-0 في ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بفيلادلفيا، وفوز الهلال، على باتشوكا المكسيكي 2-0 في ملعب جيوديس بارك، في ناشفل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من البطولة.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، والهلال إلى 5 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي باتشوكا في المركز الرابع بلا رصيد.

وفي الدور المقبل، يلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس الإيطالي، والهلال السعودي مع مانشستر سيتي الإنجليزي.