كوريا الجنوبية تستقبل 22 ألف عامل مهاجر في النصف الثاني من 2025

سيؤول في 27 يونيو /وام/ أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستخصص أكثر من 22 ألف عامل مهاجر موسمي إضافي في النصف الثاني من هذا العام لمعالجة النقص المزمن في العمالة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وأوضحت الوزارة أنها عقدت اجتماعًا مشتركًا مع وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، ووزارة المحيطات والثروة السمكية يوم الثلاثاء، ووافقت على تخصيص 22 ألفا و731 عاملًا موسميًا لـ 100 حكومة محلية في جميع أنحاء البلاد.

وبهذا القرار، يرتفع إجمالي عدد العمال الموسميين المعينين لهذا العام إلى 95 ألفا و700 عامل، بزيادة قدرها 41% عن 67 ألفا و778 في العام الماضي.

كما تخطط وزارة الزراعة للسماح للحكومات المحلية بإدارة برامج العمال الموسميين العامة باستخدام الأموال المحلية بدءًا من النصف الثاني بعد الحصول على موافقة الحكومة.

-خلا-