الاستثمارات الخارجية الصينية تنمو 2.3% خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2025

بكين في 27 يونيو /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي إلى الخارج بنسبة 2.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ليبلغ إجماليه 61.6 مليار دولار أمريكي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، عن الوزارة، أن حجم الاستثمار في الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" سجل نموًا سنويًا بنسبة 20.8%، ليصل إلى 15.52 مليار دولار.

كما بلغت إيرادات المشروعات التي نفذتها الشركات الصينية في الخارج 61.94 مليار دولار، بزيادة 5.4%، بينما بلغت قيمة العقود الجديدة الموقعة 98.68 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي.

وأوضح خه يا دونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، أن العقود المنفذة في دول "الحزام والطريق" بلغت 50.59 مليار دولار، بارتفاع 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.