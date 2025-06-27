ارتفاع مبيعات تويوتا اليابانية للسيارات خلال مايو الماضي

طوكيو في 27 يونيو /وام/ أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية العملاقة للسيارات، اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعاتها من السيارات في الأسواق العالمية في مايو الماضي، على أساس سنوي.

وارتفع سهم تويوتا موتور، نتيجة لزيادة حجم المبيعات، بنسبة 3% خلال التعاملات باليابان، وارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 7.5% في مايو مقارنة بالعام السابق حيث تم بيع 955 ألفا و532 مركبة.

وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 14.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 147 ألفا و80 مركبة، بينما ارتفعت المبيعات خارج اليابان بنسبة 6.4% لتصل إلى 808 آلاف و452 مركبة.

ووصلت مبيعات العلامات التجارية التابعة لتويوتا، بما في ذلك لكزس، إلى 898 ألفا و721 مركبة بزيادة بنسبة 6.9% مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت مبيعات دايهاتسو بنسبة 26.5%، بينما تراجعت مبيعات هينو بنسبة 11.1%، وازدادت المبيعات على مستوى العالم منذ بداية العام إلى اليوم بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.61 مليون مركبة، بينما ارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 31.2% لتصل إلى 869 ألفا و 102 مركبة، وازدادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 4.2% لتصل إلى 3.74 مليون مركبة.

-خلا-