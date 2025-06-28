الكونغو الديموقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطن

واشنطن في 28 يونيو/وام/ وقعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا اتفاق سلام اليوم برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديموقراطية.

يستند الاتفاق - الذي رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب - إلى المبادئ التي تمّت الموافقة عليها بين الدولتين في أبريل الماضي وتتضمّن أحكاما بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلّحة.

تمّ توقيع الاتفاق رسميا خلال احتفال شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه في الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، ورواندا أوليفييه اندوهوجيريهي.

وقال روبيو :"إنّها لحظة مهمة بعد ثلاثين عاما من الحرب"مؤكدا أنّه لا يزال هناك الكثير للقيام به.

من جانبه قال وزير خارجية رواندا إنّ الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي تمّ التعهّد به لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا والميليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقّق".