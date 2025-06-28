34 قتيلا ومفقودا و 531 جريحا في تظاهرات كينيا هذا الأسبوع

نيروبي في 28 يونيو / وام / ارتفعت حصيلة التظاهرات التي قادها في الأيام الماضية في مدن كينيا شباب ساخطون على الأوضاع في البلاد إلى 19 قتيلا و15 مفقودا، و 531 جريحا فيما بلغ عدد الموقوفين 179 شخصا حسبما نقلته وسائل الإعلام عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكينيا.

وخرج الآلاف الأربعاء إلى شوارع كينيا، في تظاهرات بمناسبة الذكرى الأولى لاحتجاجات حاشدة ضد زيادات ضريبية شهدتها البلاد في العام الماضي إلا أن المظاهرة التي بدأت سلمية تحولت إلى حالة من الفوضى إذ خاض شباب مواجهات مع قوات الأمن وأشعلوا النيران وانتزعوا أحجار الأرصفة لرميها على الشرطة التي ردت بإطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية حيث تضرر آلاف المتاجر فيما هدم المحتجون الغاضبون مركزي شرطة على الأقل.