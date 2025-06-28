خفر السواحل التركي ينقذ مهاجرين بينهم أطفال قبالة سواحل مدينة إزمير

أنقرة في 28 يونيو / وام / أنقذت فرق خفر السواحل التركية 30 مهاجرا غيرشرعي، بينهم 9 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي جرفته الأمواج قبالة سواحل قضاء /تشيشمي/ التابع لمدينة /إزمير/ غربي تركيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن قيادة خفر السواحل التركية، في بيان قولها إن فرقها بعد أن قامت بتنفيذ عملية الإنقاذ، سلمت جميع المهاجرين الأجانب إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أفادت السلطات بأنه تم توقيف شخص يُشتبه بتورطه في تنظيم عملية تهريب المهاجرين، حيث يخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة.