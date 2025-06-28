"أبوظبي للرياضات البحرية" .. مسيرة حافلة بالإنجازات القارية والعالمية

أبوظبي في 28 يونيو / وام / يمضي نادي أبوظبي للرياضات البحرية بخطى ثابتة لترسيخ مكانته كوجهة ريادية مستدامة في تطوير الرياضات البحرية بشقيها التراثي الأصيل والحديث المبتكر، وذلك من خلال حضوره البارز في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات البحرية على المستويين الوطني والعالمي.

ويحتضن النادي تحت مظلته منظومة متكاملة من الرياضات البحرية والتراثية التي تشكل نسيج الهوية الإماراتية، تشمل الصيد، والقوارب الشراعية، والتفريس، والتجديف التراثي، حيث نظم حتى منتصف العام الجاري 33 بطولة وسباقاً بحرياً وذلك في إطار التزامه بتعزيز الحراك الرياضي البحري في إمارة أبوظبي بما ينسجم مع أهداف النادي في إحياء التراث البحري الإماراتي

وتتربع "سباقات دلما التاريخية" التي ينظمها النادي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، كجوهرة التاج ضمن فعالياته السنوية، حيث شهدت نسختها الأخيرة مشاركة قياسية بلغت 5,536 متسابقاً في 50 مسابقة، رُصد لها أكثر من ألف جائزة بقيمة تجاوزت 33 مليون درهم، ويُعد سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الحدث الأبرز، إذ يمتد لمسافة 68 ميلاً بحرياً (125 كم) من جزيرة دلما إلى شاطئ المرفأ، ما يعكس عمق الارتباط بالموروث البحري الإماراتي.

وعلى صعيد الإنجازات العالمية، واصل النادي تسجيل حضوره المتميز هذا العام، حيث كان أبرز تجلياته الإنجاز العالمي الذي حققه فريق أبوظبي للزوارق السريعة في سباق بافيا – فينيسيا، الذي يصنف كأطول سباق زوارق نهرية في العالم، بقيادة المتسابق الإيطالي المخضرم جويدو كابليني الذي سجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً بزمن بلغ ساعة و41 دقيقة و54 ثانية، وبمتوسط سرعة بلغ 207.26 كيلومتراً في الساعة، في تأكيد جديد على كفاءة وتميز فريق النادي على الساحة الدولية.

ونقش البطل الإماراتي راشد القمزي، قائد زورق "أبوظبي 1"، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ، بعد أن أصبح أول متسابق في تاريخ الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يحقق 5 ألقاب في بطولة العالم للفورمولا 2، كان آخرها خلال جولة البرتغال عام 2024، مكملا سلسلة إنجازاته التي انطلقت منذ عام 2017.

وسعيا لتعزيز الرؤية المشتركة وتوحيد الجهود الوطنية، وقّع النادي مؤخراً اتفاقية تعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بهدف النهوض بالرياضات البحرية، وتنسيق تنظيم البطولات والفعاليات على مختلف المستويات، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والإدارية، بما يسهم في دعم الرياضات البحرية الإماراتية وتعزيز مكانتها عالمياً.

وفي هذا الصدد، أكد ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النادي واجهة مشرفة للرياضة الإماراتية، وقال: دورنا يتجاوز المشاركة والتنظيم، فنحن نحرص على ترسيخ التراث البحري الإماراتي، والريادة في جميع المحافل، مشيرا إلى أن تنظيم النادي لفعاليات كبرى مثل سباق دلما التاريخي يعكس الالتزام العميق بإحياء الموروث بالتوازي مع مواكبة تطورات الرياضات الحديثة كزوارق الفورمولا.

وأوضح أن عام المجتمع 2025 يشكل فرصة نوعية لإطلاق مبادرات رياضية ومجتمعية شاملة تستهدف فئات المجتمع كافة، بهدف تعزيز الوعي الرياضي وتوسيع قاعدة المشاركين في الرياضات البحرية.

وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي، أن النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، خاصة في العام الجاري، جاءت نتيجة خطط إستراتيجية واضحة، وفريق عمل محترف يؤمن برسالة النادي الرياضية والتراثية، وقال إن النادي يسعى لأن تكون كل فعالية فرصة لغرس القيم التراثية والروح التنافسية، مع إشراك فاعل للشباب في أنشطة تعليمية وتفاعلية تعزز من ارتباطهم بهويتهم البحرية، ضمن رؤية ترتكز على الدمج بين الحداثة والأصالة.

وفي السياق ذاته، عبّر البطل راشد القمزي عن فخره واعتزازه بتمثيل دولة الإمارات ضمن فريق أبو ظبي، قائلاً: الفوز بلقب بطولة العالم للفورمولا 2 للمرة الخامسة ليس إنجازا شخصياً فحسب، بل تتويج للعمل الجماعي والدعم المتواصل من إدارة النادي، معربا عن امتنانه العميق لكل من كان له دور في هذه المسيرة، فهذه الرياضة تتطلب أعلى درجات التركيز والاستعداد البدني والتقني.