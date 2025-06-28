مونديال الأندية 2025 .. أرقام وإحصاءات ونجوم في مرحلة المجموعات

نيويورك في 28 يونيو / وام / سجّلت مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 أرقاماً قياسية على المستويين الجماهيري والفني، حيث بلغ إجمالي الحضور الجماهيري 1,667,819 متفرجاً في 48 مباراة، بمتوسط حضور بلغ 34,746 متفرجاً لكل مباراة، ما يعكس الإقبال الكبير على هذه النسخة الموسعة من البطولة، التي تُعد الأكبر في تاريخ بطولات الأندية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبحسب البيان الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" اليوم فقد استضاف 12 ملعباً في مدن أمريكية مختلفة مباريات مرحلة المجموعات، التي شهدت مشاركة 32 نادياً من مختلف القارات، تأهل منها 16 نادياً إلى الأدوار الإقصائية، تمثّل 10 دول من 4 اتحادات قارية.

وسجّلت الفرق المشاركة حضوراً تهديفياً لافتاً، حيث أحرزت جميع الأندية أهدافاً في مرحلة المجموعات، بإجمالي 144 هدفاً، بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة، وتوّجت هذه الغزارة الهجومية بمباراتين حافلتين بالأهداف هما: فوز بايرن ميونخ بنتيجة 10-0 على أوكلاند سيتي، وتعادل الأهلي المصري مع بورتو البرتغالي 4 - 4، وفوز بروسيا دورتموند على ماميلودي صنداونز 4-3.

وتصدّر ملعب TQL في سينسيناتي قائمة الملاعب من حيث متوسط التهديف، حيث شهد تسجيل 21 هدفا في 4 مباريات (بمعدل 5.25 هدفاً في المباراة)، يليه ملعب Lincoln Financial Field بـ19 هدفاً في 6 مباريات، وملعب Lumen Field بـ18 هدفاً في العدد ذاته من المباريات.

وحظيت البطولة بتمثيل عالمي واسع على صعيد اللاعبين، حيث شارك لاعبون من 72 جنسية مختلفة، في مقدّمتهم اللاعبون من البرازيل والأرجنتين بواقع 91 لاعبا في الأندية البرازيلية، والأرجنتين بواقع (73 لاعبا) في أندية الأرجنتين، بينما كانت البرتغال الأكثر تمثيلاً من أوروبا (32 لاعباً)، تليها إسبانيا (31)، وشهدت البطولة أيضاً مشاركة 26 لاعباً من المكسيك، و22 من المغرب، و22 من نيوزيلندا، و18 من كوريا الجنوبية، ما يعكس شمولية الحضور الجغرافي للبطولة.

وعلى صعيد الهدافين، تَصدّر البرازيليون قائمة أكثر الجنسيات تهديفاً بـ18 هدفاً، ثم الأرجنتينيون بـ17 هدفاً، والفرنسيون بـ11، إلا أن قائمة الهدافين الأبرز ضمّت أسماءً من دول أخرى، منها الفرنسي مايكل أوليز، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، إلى جانب جمال موسيالا (ألمانيا) ووسام أبو علي (فلسطين)، وكنان يلديز (تركيا)، الذين سجل كل منهم ثلاثة أهداف في دور المجموعات.

وكانت المباراة الأعلى حضوراً جماهيرياً في الدور الأول بين باريس سان جرمان وأتلتيكو مدريد على ملعب "روز باول" في لوس أنجلوس، وشهدت حضور 80,619 متفرجاً، تلتها مواجهة ريال مدريد وباتشوكا التي حضرها 70,248 متفرجاً، كما تصدّر ريال مدريد قائمة الفرق الأكثر جذباً للجماهير، حيث جاءت جميع مبارياته ضمن قائمة المباريات الخمس الأعلى من حيث الحضور الجماهيري.

ومن بين الأندية الـ16 المتأهلة، كانت البرازيل الأفضل تمثيلاً بأربعة أندية، فيما بلغ عدد اللاعبين البرازيليين في مرحلة خروج المغلوب 117 لاعباً بمختلف الأندية بمن فيهم المحترفين في أندية أوروبية وآسيوية، تلتها إيطاليا بـ35 لاعباً، ثم ألمانيا بـ34 لاعباً، بينما توزّع بقية اللاعبين على 49 جنسية أخرى.

وتستعد الأندية المتأهلة لخوض مواجهات الدور ثمن النهائي، الذي يشهد مواجهة برازيلية خالصة بين بالميراس وبوتافوغو في فيلادلفيا، بما يضمن تأهّل ممثل عن أمريكا الجنوبية إلى ربع النهائي، ويُختتم المشوار في المباراة النهائية المقررة في نيويورك/نيوجيرسي بتاريخ 13 يوليو المقبل.