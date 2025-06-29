"الشيوخ الأمريكي" يقر مبدئيا مشروع قانون ترامب للضرائب

واشنطن في 29 يونيو / وام / أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مبدئياً مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، بعد تصويت إجرائي حاسم انتهى بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتا مقابل 49.

ويمهد هذا التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة أمس، الطريق لمناقشة التشريع الذي يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وجاءت الموافقة بعد مداولات جمهورية مكثفة لتأمين الأصوات اللازمة، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين يعتبرون أن القانون يفيد الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية.

وحذر محللون مستقلون من أن التشريع قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، فيما رحب الرئيس الأمريكي بالنتيجة، واصفا إياها بـ "الانتصار الكبير".

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