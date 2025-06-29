7 شهداء في غزة .. وأوامر إخلاء إسرائيلية تطال أحياء إضافية

غزة في 29 يونيو / وام / استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا لسكان عدد من أحياء مدينة غزة وجباليا، مطالباً إياهم بالتحرك فوراً نحو منطقة المواصي جنوباً، معلنا نيته تكثيف عملياته العسكرية في تلك المناطق.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم سيدتان وطفل، وإصابة آخرين، في استهداف طائرات حربية إسرائيلية خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس.

وفي مدينة غزة، أدى قصف استهدف منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون إلى استشهاد طفلين وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وتستمر عمليات نسف المباني السكنية في وسط مدينة خان يونس، ويتواصل القصف المدفعي على مواصي مدينة رفح، في ظل استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي براً وبحراً وجواً على مختلف أنحاء القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت ارتفعت فيه الحصيلة الإجمالية للضحايا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، لتصل إلى 56,412 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و133,054 مصاباً، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الجهات الصحية الفلسطينية، التي تشير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات حيث تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إليهم.

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