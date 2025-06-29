بكين تشهد أول بطولة كرة قدم للروبوتات ذاتية التشغيل بالكامل

بكين في 29 يونيو / وام / شهدت العاصمة الصينية "بكين" انطلاق أول بطولة لكرة القدم للروبوتات البشرية ذاتية التشغيل بالكامل، تنافست فيها فرق روبوتية من عدة جامعات معتمدة كليا على أنظمة الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، وذلك في خطوة تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الروبوتية.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن الروبوتات أظهرت قدرات متطورة في اتخاذ القرار والتنسيق واستعادة التوازن، مما يعكس تحول قطاع الروبوتات في الصين من البحث النظري إلى التطبيقات الصناعية العملية في قطاعات مثل صناعة السيارات ورعاية المسنين.

وتأتي البطولة، التي استضافها مركز بكين للفعاليات الإلكترونية الذكية، كفعالية تجريبية استعدادا لـ "ألعاب الروبوتات البشرية العالمية 2025"، وقبل انعقاد "مؤتمر الروبوتات العالمي 2025" في أغسطس المقبل، مما يؤكد مكانة بكين كمركز رائد للابتكار في التقنيات الروبوتية، خاصة بعد نجاحها في تنظيم أول نصف ماراثون للروبوتات البشرية في العالم في أبريل الماضي.