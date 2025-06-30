بايرن ميونخ يتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

ميامي في 30 يونيو/وام/تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "هارد روك" في ميامي جاردنز.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني 3-1 الذي حافظ على استمرار تفوقه في الشوط الثاني.

وسيلتقي بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، مع باريس سان جيرمان الذي سبقه وتأهل لهذا الدور.