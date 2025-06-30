ميامي في 30 يونيو/وام/تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "هارد روك" في ميامي جاردنز.
انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني 3-1 الذي حافظ على استمرار تفوقه في الشوط الثاني.
وسيلتقي بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي، مع باريس سان جيرمان الذي سبقه وتأهل لهذا الدور.
بايرن ميونخ يتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية
ميامي في 30 يونيو/وام/تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "هارد روك" في ميامي جاردنز.