رئيس جمهورية الإكوادور يلتقي مبعوث سمو وزير الخارجية

حكومتا الإمارات والإكوادور تبحثان آفاق تعزيز علاقات الشراكة والتعاون البناء .

عمر سلطان العلماء:

• الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تعمل على تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة الشراكة والتعاون البناء مع كافة دول العالم.

• زيارة الإكوادور ولقاء فخامة الرئيس تبني على مسيرة علاقات استراتيجية متميزة لدولة الإمارات مع دول أمريكا الجنوبية ممتدة لنحو 50 عاماً.

• تنظيم منتدى الاقتصاد والأعمال الأول بين الإمارات والإكوادور.

• تشكيل مجموعة صداقة برلمانية تتولى مهام تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين.

• مشاركة واسعة لممثلي حكومتي البلدين وقيادات قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا.

كيتو في 30 يونيو / وام / التقى فخامة دانييل نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مبعوث سمو وزير الخارجية إلى جمهورية الإكوادور، واستعرض معه آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، والشراكات الهادفة والتعاون الإيجابي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية قام بها معالي عمر سلطان العلماء ووفد إماراتي رفيع المستوى ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وكبرى الشركات الإماراتية، إلى جمهورية الإكوادور، اجتمع خلالها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الإكوادور، ومجتمع الأعمال والمستثمرين، وبحث معهم مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفع التعاون الاستراتيجي المشترك إلى آفاق جديدة.

وشهدت الزيارة الرسمية تنظيم منتدى الاقتصاد والأعمال الأول بين دولة الإمارات والإكوادور، بمشاركة واسعة من ممثلي حكومتي البلدين وقيادات قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، الذين بحثوا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية، والآفاق المستقبلية للتعاون بين رواد الأعمال والشركات في البلدين الصديقين، ومجالات الاستثمار المتاحة، والفرص الاقتصادية المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال الزيارة الإعلان عن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، التي ستتولى مهام تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين.

عمر سلطان العلماء: تعاون وشراكة عالمية للارتقاء بجهود التنمية الشاملة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تعمل على تعزيز العلاقات وتوسيع دائرة التعاون مع كافة دول العالم، ومع دول قارة أمريكا الجنوبية خصوصاً، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون ودوره البناء في تعزيز جهود التنمية الشاملة، وتمكين المجتمعات من تحقيق تطلعاتها والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال معاليه:" إن زيارة الإكوادور ولقاء فخامة الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين، تبني على مسيرة علاقات استراتيجية متميزة ممتدة لنحو 50 عاماً، وتعكس توجهات البلدين الصديقين لنقل الشراكة بينهما إلى آفاق جديدة، تدعم رؤاهما المشتركة، وتصب في مصلحة شعبيهما، وتؤكد المستوى المتقدم للعلاقات بين البلدين، وتعاونهما المثمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

اجتماعات قيادية ولقاءات رسمية.

وعقد معالي عمر سلطان العلماء خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة الإكوادور، لبحث أوجه التعاون والرؤى المستقبلية للعلاقات الثنائية، شملت كلاً من؛ معالي غابرييلا سمفرفيلد وزير الخارجية، ومعالي روبيرتو كوري وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، ومعالي إينيس منزانو وزير الطاقة والمناجم، ومعالي لويس غرانخا وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار، ومعالي فرانكلين دانيلو ماركيز وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ومعالي جيان كارلو لوفريدو وزير الدفاع الوطني، ومعالي جون ريمبرغ وزير الداخلية، ومعالي ساريها أنقولو وزير الاقتصاد والمالية، ومعالي همبرتو بلازا وزير التنمية الحضرية والإسكان، ومعالي روبرتو لوكي وزير النقل والأشغال العامة، ومعالي ماتيو إستريلا وزير السياحة، ومعالي بابلو سيفالوس الأمين العام للاستثمارات العامة والخاصة، ومعالي سيزار فاسكيز أمين الأمانة العامة للتعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا و الابتكار، وخوسيه نييـرا المدير العام بالإنابة لوحدة التحليل المالي والاقتصادي، وليونارد برونس المدير التنفيذي لشركة بتروإكوادور، تم خلالها بحث مجالات التعاون والشراكة، والتعرف على تجربة جمهورية الإكوادور، ومنظومة عملها في المجال الحكومي، ومستويات التقدم في إنجاز التوجهات الرئاسية للمرحلة المقبلة.

كما عقد معاليه اجتماعات في وزارة الخارجية، وشارك في مجموعات عمل مشتركة ركزت على مواضيع التجارة ورأس المال البشري، والطاقة والأمن، والغذاء والزراعة، كما أجرى معاليه لقاءات مع مجتمع الأعمال من الإكوادور، إلى جانب اجتماعات عمل مع ممثلي قطاع الأعمال والتكنولوجيا، ولقاءات مع رواد أعمال شباب.

وحضر مبعوث سمو وزير الخارجية لدى الإكوادور اجتماع لجنة الأعمال الإكوادورية، وأجرى زيارات تعرف خلالها على مشاريع وطنية متنوعة في الإكوادور في مجالات الطاقة والزراعة، والتقى مجموعات من الشباب في مركز المعاهد المتعددة وتعرف على عدد من المشاريع المبتكرة التي يقودونها في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي سياق متصل، أجرى ممثلو الجهات والشركات الإماراتية المشاركة في الزيارة اجتماعات ثنائية مع نظرائهم في جمهورية الإكوادور، تم خلالها بحث إطلاق شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة.

ضم الوفد الإماراتي ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وشركات رائدة، شمل كلاً من؛ سعادة إبراهيم العلوي سفير دولة الإمارات لدى الإكوادور، وسعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور جان-بول موكا مدير تطوير الأعمال – بريسايت، وكيت كامارتشوك المدير التجاري في AI71 ، وعيسى خوري المدير العام لمجموعة ميراك، وعبدالله الشامسي مدير تطوير الأعمال في مجموعة أدنوك، و نوال العامري مدير العلاقات الحكومية في شركة الظاهرة الزراعية، واسماعيل بكري مدير المشتريات في مجموعة البكراوي، وجيانماركو ماتزيتّي مدير منطقة كولومبيا في طيران الإمارات، وكارلوس ميرينو الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية في الإكوادور وبيرو، وكريستينا لازو المدير الأول للشؤون القانونية والشركات (بيرو والإكوادور) في موانئ دبي العالمية، وخافيير كارديناس المدير الأول للمنطقة الاقتصادية الخاصة ومشاريع الأعمال في موانئ دبي العالمية لجمهورية الإكوادور، وماوريسيو كامبوس المدير الأول للشؤون القانونية في موانئ دبي العالمية لجمهورية الإكوادور وعبد الله المرزوقي مستشار بإدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، وعادل اليعقوبي الرئيس التنفيذي لوحدة الاستشارات التنفيذية، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورقية البلوشي مدير تنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.