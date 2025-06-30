موجة حر تجتاح معظم مناطق كوريا الجنوبية اليوم

سيؤول في 30 يونيو /وام/ تجتاح موجة حر معظم المناطق في كوريا الجنوبية اليوم، الإثنين، وسط توقعات بأن ترتفع أعلى درجة حرارة محسوسة إلى حوالي 33 درجة مئوية.

ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن من المتوقع أن تشهد العاصمة سيؤول أول ليلة استوائية في هذا الموسم مع تسجيل درجات الحرارة الدنيا أعلى من 25 درجة مئوية أثناء الليل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية إن تتراوح درجات الحرارة العليا بين 27 و35 درجة مئوية خلال نهار اليوم، وأن ترتفع درجات الحرارة المحسوسة العليا إلى حوالي 33 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد.

وتشير "الليلة الاستوائية" إلى بقاء درجات الحرارة أثناء الليل أعلى من 25 درجة مئوية اعتبارًا من الساعة 6:01 مساء حتى الساعة 9 صباحًا في اليوم التالي.

-خلا-