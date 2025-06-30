1.63 مليون سائح أجنبي زاروا كوريا الجنوبية الشهر الماضي

سيؤول في 30 يونيو /وام/ قالت منظمة السياحة الكورية اليوم الإثنين إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية الشهر الماضي، بلغ 1.63 مليون، بزيادة قدرها 14.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وانتعش عدد السياح الأجانب في البلاد الشهر الماضي ليصل إلى 109.7% من مستوى نفس الشهر من عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

وبحسب الجنسية، جاءت الصين في المرتبة الأولى بـ 484 ألف زائر، تليها اليابان بـ292 ألف زائر، وتايوان بـ150 ألف زائر، والولايات المتحدة بـ132 ألف زائر، والفلبين بـ61 ألف زائر.

وارتفع عدد الزوار من تايوان والولايات المتحدة والفلبين بنسب 47.6% و38.1% و19.8% على التوالي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وزاد عدد الزوار من اليابان بنسبة 1.9% خلال الفترة، بينما وصل عدد الزوار من الصين إلى 96.8% من مستوى نفس الشهر من عام 2019.

وبلغ عدد الزوار الأجانب إلى كوريا خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام 7.21 ملايين، بزيادة قدرها 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعادل 103.5% من مستوى الفترة نفسها في عام 2019.

وبحسب الدول، جاءت الصين في المركز الأول بـ 2.05 مليون زائر، تلتها اليابان بـ 1.33 مليون، وتايوان بـ 700 ألف، والولايات المتحدة بـ 560 ألفا.

وفي المقابل، بلغ عدد المواطنين الكوريين الذين سافروا إلى الخارج في الشهر الماضي 2.39 مليون شخص، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعادل 99.6% من مستوى نفس الشهر في عام 2019. وخلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، بلغ عدد الكوريين المسافرين إلى الخارج 12.34 مليون شخص، وهو ما يمثل 98.6% من عدد المسافرين خلال نفس الفترة من عام 2019.

-خلا-