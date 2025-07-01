فلومينينسي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

شارلوت في الأول من يونيو/وام/ تأهل فريق فلومينينسي البرازيلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بنك أوف أمريكا" بمدينة شارلوت الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

سجل جيرمان كانو هدف التقدم لفلومينينسي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز هركوليس باريرا النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن يلتقي فلومينينسي في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي والهلال السعودي.