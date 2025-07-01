ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا

واشنطن في الأول من يوليو/وام/ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا ويوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة، بموجب قانون قيصر، ويسمح بتخفيف ضوابط التصدير على سلع محددة، وإلغاء القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) - التي أوردت الخبر - أن الأمر يوجه روبيو أيضا لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار فيها.

وأوضح البيان أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها.