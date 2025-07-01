الهلال يفوز على "سيتي" ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

فلوريدا في الأول من يوليو /وام/ تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3، في مباراة مثيرة امتدت إلى وقت إضافي، أقيمت صباح اليوم على ملعب "كامبينج وورلد" بمدينة أورلاندو الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، حيث تقدم مانشستر سيتي أولاً بهدف عبر بيرناردو سيلفا في الشوط الأول، قبل أن يدرك الهلال التعادل عن طريق ماركوس ليوناردو، ثم أضاف زميله مالكوم الهدف الثاني، ليعود إرلينج هالاند ويمنح فريقه التعادل.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجل خاليدو كوليبالي الهدف الثالث للهلال، لكن فيل فودين أعاد النتيجة للتعادل مجدداً لصالح مانشستر سيتي، وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، نجح ماركوس ليوناردو في تسجيل هدف الفوز للهلال.

ويواجه الهلال في الدور المقبل فريق فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره على حساب إنتر ميلان الإيطالي.