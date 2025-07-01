7.2 تريليون يوان حجم إصدارات سوق السندات الصينية في مايو

بكين في الأول من يوليو /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، أن حجم إصدارات السندات في الصين في مايو من العام الجاري، بلغ نحو 7.2 تريليون يوان (تريليون دولار أمريكي).

ووصلت إصدارات سندات الخزانة على وجه التحديد، إلى 1.49 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 779.44 مليار يوان، وفقا لبنك الشعب الصيني.

وبلغت إصدارات السندات المالية 1.22 تريليون يوان، وإصدارات السندات الائتمانية للشركات 902.27 مليار يوان ، فيما بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 187.2 تريليون يوان في نهاية مايو الماضي.

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