"دولي الفروسية" يعتمد ميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي ضمن التصنيف العالمي

أبوظبي في الأول من يوليو /وام/ اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية "الميدان الدولي لقفز الحواجز" في نادي أبوظبي للفروسية ضمن التصنيف العالمي، كأول ميدان هجين يجمع بين الخصائص الداخلية والخارجية على مستوى العالم.

جاء ذلك في رسالة رسمية تلقاها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق من الاتحاد الدولي للفروسية، تؤكد مكانة الميدان كإضافة نوعية في مشهد رياضة قفز الحواجز العالمي.

وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن اعتماد الاتحاد الدولي يشكل إنجازاً جديداً يعكس ريادة نادي أبوظبي للفروسية، ويعزز مكانته بين أفضل المنشآت الرياضية العالمية المتخصصة في رياضة قفز الحواجز، مشيراً إلى أن الميدان يتمتع بمرافق متكاملة تلبي أعلى المعايير الدولية.

كما أكد حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع أندية الفروسية في الدولة، وتوسيع نطاق البرامج التطويرية وتنظيم البطولات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للفروسية، والارتقاء بهذه الرياضة النبيلة إلى أعلى المستويات.

من جانبه، وصف علي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، اعتماد التصنيف بأنه محطة بارزة في مسيرة الفروسية الإماراتية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمكانات التي توفرها الدولة في مجال تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات الرياضية العالمية.

وأوضح أن الميدان الهجين يتميز بتصميم فريد من نوعه، يتيح استضافة البطولات على مدار العام، ويوفر بيئة مثالية تتناسب مع الظروف المناخية المختلفة، بما يضمن راحة وسلامة الفرسان والخيول على حد سواء.