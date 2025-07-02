الفرنسي ريندركنيتش يحقق أولى مفاجآت ويمبلدون للتنس ويقصي الألماني زفيريف

لندن في الأول من يوليو / وام / حقق الفرنسي آرثر ريندركنيتش، المصنف 72 عالمياً، مفاجأة كبرى في بطولة ويمبلدون للتنس، بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث على البطولة، من الدور الأول، بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 5 مجموعات مثيرة، انتهت بنتيجة (7-6، 6-7، 6-3، 6-7، 6-4)، لصالح ريندركنيتش الذي ضرب بدوره موعداً في الدور الثاني مع التشيلي كريستيان جارين.

وشهد اليوم أيضاً تأهل عدة أسماء بارزة في منافسات الرجال، حيث صعد الفرنسي كورينتين موتيت إلى الدور الثاني بعد فوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو كوميسانا بثلاث مجموعات دون رد (6-4، 6-4، 6-2)، كما تأهل التشيكي توماس ماتشاك، المصنف 21، بفوزه على البوسني دامير ضومهور (6-3، 6-2، 6-4)، ليلاقي الدنماركي أوجست هولمجرين، الذي تفوق على الفرنسي كوينتين هاليس (7-6، و6-3، و6-4).

وفي مباراة أخرى، تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف 22، بعد فوزه على الكازاخستاني بيبيت زوكايف (6-3، 7-6، 6-1)، وينتظر الفائز من مباراة الأرجنتيني توماس إتشيفيري والبريطاني جاك جونز.

كما تغلب الكرواتي مارين سيليتش على البلجيكي رافائيل كوليجنون (6-3، 6-4، 6-3)، وينتظر الفائز من لقاء البريطاني جاك دريبر والأرجنتيني سيباستيان بايز.

وفي منافسات السيدات، تأهلت الأمريكية إيما نافارو، المصنفة العاشرة، إلى الدور الثاني بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا (6-3، و6-1)، لتواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، الفائزة على الصينية زهو لين (6-3، و6-2).

كما فازت الأمريكية هايلي بابتيست على الرومانية سورانا كريستيا (6-7، و6-1، و6-2)، لتواجه الكندية فيكتوريا مبوكو التي أقصت البولندية ماجدالينا فريخ، المصنفة 25، بنتيجة (6-3 -و6-2).

وفي مواجهة أخرى، تغلبت الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا على البريطانية فرانشيسكا جونز (1-6، 6-3، 6-1)، لتلاقي الروسية ليودميلا سامسونوفا في الدور المقبل.